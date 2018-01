L'ex-compagnon de Madonna discrètement à Alger

Sa venue est passée presque inaperçue. Brahim Zaibat, le danseur franco-algérien et surtout ex-compagnon de Madonna, a participé au spectacle de Nawell Madani à Alger. Aucun média n'a été invité à lui parler. Et pourtant, en France et même ailleurs Brahim Zaibat est plus connu que Nawell Madani dont il a été appelé à faire le show. Danseur de renommée internationale, Brahim a été mis sous les projecteurs quand il était en couple avec Madonna. Ils se sont rencontrés lorsque Madonna lui a proposé de danser pour la promotion de sa ligne de vêtements Material Girl présentée chez Macy's à New York en septembre 2010. Le couple a rompu en décembre 2013.