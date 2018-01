Train de banlieue algéroise: trafic perturbé

La ponctualité dans le mouvement des trains de la banlieue Est et Ouest de la capitale fait défaut ces derniers jours. Les désagréments causés aux usagers, notamment pour ces milliers de gens dont le seul moyen de transport pour se rendre à leur travail est le train de banlieue, ne se comptent plus. Quand ce n'est pas un déraillement qui en est la cause, c'est la gestion du trafic qui laisse à désirer car souvent le temps de passage sur la même voie entre un train et un autre est souvent long. Ce qui est inconcevable aux yeux des abonnés et particulièrement aux heures de pointe. Selon les responsables du trafic banlieue auprès de la Sntf, il suffit qu'une rame accuse un retard de 10 minutes pour que le système régulant le trafic ne suit plus.

«Ce n'est que grâce à l'habilité des responsables que le trafic revient peu à peu à la normale» expliquent-ils.