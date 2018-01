Un numéro vert pour une gestion participative des déchets

Un Numéro vert (3007) a été mis à la disposition des citoyens par l'Agence nationale des déchets (AND) pour toute doléance ou requête concernant la gestion des déchets dans leurs localités respectives. Ainsi, les citoyens appellent de plus en plus le numéro vert de l'AND en vue de faire part de leurs préoccupations concernant la gestion des déchets dans leurs localités respectives, démontrant ainsi une prise de conscience évolutive des ménages. Ce numéro vert a été mis en place sur instruction de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati. Grâce à ce dispositif, une «passerelle» entre l'émetteur de la requête et celui en charge de son exécution est créée de sorte que ceci profite aussi bien aux citoyens qu'aux opérateurs de collecte de déchets.