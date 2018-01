Du chewing-gum israélien en Algérie

Après les oeufs, les chaussures et les équipements électriques destinés à la Sonelgaz, mais bloqués dans un port de l'Ouest du pays, c'est au tour des produits de la confiserie israélienne d'être commercialisés frauduleusement en Algérie. En effet, un citoyen de la localité de Meftah vient d'avoir une désagréable surprise en achetant chez un grossiste de demi-gros local, des chewing-gums sous emballage portant des mentions en hébreu. Le code-barres de ce produit porte le chiffre 7 qui serait une référence de produits circulant sur le marché israélien. De surcroît, les ingrédients et la composition chimique de ces chewing-gums sont mentionnés uniquement en anglais et en hébreu. En tout cas, au vu de la banalité de cette «pénétration» des produits israéliens ou sous-traités comme tels, sur le marché national, on ne soulignera jamais assez le danger que représente ce genre de produits sur l'économie nationale et avant tout, le péril qu'ils font planer sur la santé de nos enfants.