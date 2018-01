La sécurité fait son Salon au CIC

Quelque 175 exposants, dont 50 représentants étrangers, animeront le premier Salon des systèmes de sécurité en Algérie. Annoncé pour le mois de mars prochain, cet événement sera l'occasion pour les institutions publiques et privées, les professionnels du secteur ainsi que les industriels d'échanger leurs expériences et savoir-faire sur les questions de la sécurité du personnel sur son lieu de travail, de la protection des biens et de l'environnement. L'intérêt de ce salon tient dans son souci de présenter aux professionnels algériens, les dernières innovations en matière de sécurité. La contamination, l'évacuation, l'hygiène et la protection des travailleurs feront l'objet de conférences avec à l'appui un matériel spécifique, censé être utilisé pour optimiser la sécurité en entreprise. Il reste à espérer que des opérateurs algériens, déjà fabricants de matériel de sécurité, puissent nouer des contacts fructueux avec des étrangers et, pourquoi pas s'internationaliser. L'exportation est dans toutes les bouches, ces derniers temps. Pourquoi pas la sécurité?