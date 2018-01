Modernisation de l'administration: la petite pierre de la Cnas

Les fonctionnaires de la République sont invités à déposer leur déclaration annuelle des salaires et des salariés (DAS) pour l'année 2017. La date butoir de l'opération est fixée à la fin du mois en cours. la nouveauté de cette déclaration est dans la procédure. Puisque selon la Cnas, des fonctionnaires, il est question de déclaration à distance, et plus encore, 24/24 le paiement électronique des cotisations via le site dédié à cet effet disponible 24/24. La procédure est sécurisée et permet donc de gagner du temps et éviter la bureaucratie aux employeurs en temps réel, sans déplacement et sans présenter aucun document administratif. La Cnas qui, pour le coup, apporte sa petite pierre à la modernisation de l'administration nationale, met en avant un aspect intéressant pour les employés. En effet, ces derniers pourront avoir facilement leurs attestations d'affiliation sans présenter leurs attestations de travail et attestations de salaire.