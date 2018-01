Oran: le Front de mer bénéficiera d'un lifting

300 millions DA ont été consacrés au réaménagement et à l'embellissement du boulevard de l'Armée de Libération nationale (ALN) sur la façade maritime de la ville, au titre de la Caisse de solidarité des collectivités locales. Cette opération porte sur le revêtement des trottoirs, l'installation de bancs en bois, l'éclairage public et le réaménagement des places dont «Bamako» et «Port Saïd». Il est prévu le lancement des travaux, fixés à un délai de six mois, avant la fin du mois de janvier en cours. Bien que saluée par l'opinion locale, cette initiative fait néanmoins naître une inquiétude légitime, concernant la qualité des travaux qui seront entrepris sur ce bel ouvrage qui fait la fierté de la capitale de l'Ouest du pays. Les Oranais se tiennent le ventre et espèrent que les autorités locales sauront être à la hauteur de la réputation du Front de mer.