Quand la reine Margrethe du Danemark découvre Alger

L'information a été révélée par le média britannique Royal Central, qui témoigne de l'hospitalité du gouvernement algérien. En novembre dernier, accompagnée d'une petite délégation ministérielle, la reine Margrethe du Danemark se rendait au Ghana, ancienne colonie du pays nordique, pour une visite officielle de trois jours. Une escale obligée à Alger pour le kérozène devait avoir lieu, dans la plus grande discrétion. Mais n'en déplaise aux néophytes qui ignorent tout des conditions qui prévalent dans la navigation aérienne, notamment pour ce qui est de l'autorisation de vol, le gouvernement algérien aussitôt informé a pris les dispositions pour transformer cette escale d'une vingtaine de minutes en un accueil en grande pompe. À la descente de l'avion, la reine est accueillie sur tapis rouge par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit. La Garde républicaine a été déployée et des médias nationaux présents pour couvrir l'événement. La reine Margrethe et la délégation qui l'accompagnait se sont retrouvées dans le salon d' honneur de l'aéroport pavoisé de fleurs et de drapeaux danois, pour un entretien qui a duré environ une heure.