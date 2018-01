Un centre culturel amazigh à Paris

Lors d'un entretien à la chaîne Brtv, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé, reprise par le site livenewsalgérie, l'ouverture prochaine (2018, ndlr) d'un centre culturel amazigh à Paris, «Ceci est un engagement de longue date et nous travaillons ensemble pour sa concrétisation», a-t-elle affirmé. Annie Hidalgo a ajouté que la communauté amazighe est «extraordinaire dans cette République (française), qui apporte cette force, cette énergie, à la fois sur le plan artistique et culturel, mais aussi sur le plan entrepreneurial. C'est une communauté qui compte beaucoup d'entrepreneurs et tout cela ajoute à Paris quelque chose de très important».