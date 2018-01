1330 bouteilles de gaz chargées de produits toxiques à El Hadjar

C'est à l'issue d'une enquête menée par une équipe de l'Association nationale pour la protection de l'environnement et de la lutte contre la pollution du bureau de Annaba, que 1330 bouteilles de gaz périmé chargées de produits toxiques ont été découvertes stockées depuis des années au niveau de la zone industrielle d'El Hadjar autour de la société «Linde gaz». Par ailleurs, ces bouteilles sont dans un état de dégradation très avancée. «Cette société n'a pris aucune procédure légale afin de traiter ou d'éliminer ces produits chimiques qui constituent un danger dans la zone industrielle en particulier et pour la population de Annaba en général.» Les lois sont très claires concernant la gestion des déchets industriels dangereux, et la société concernée a signé une convention de partenariat avec l'Algérie pour un investissement dans ce créneau. Il semble que sa préoccupation est désormais la production, sans souci aucun pour ses engagements sur la gestion et le traitement des déchets. L'Association nationale pour la protection de l'environnement a adressé un rapport au ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables.