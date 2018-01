France: un prêtre inculpé pour vol d'objets liturgiques

Un prêtre soupçonné d'avoir volé des objets et mobiliers classés aux Monuments historiques dans l'église d'Arles, dans le sud-est de la France, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Le père Stéphane Cabanac qui a officié à Arles de 2008 à l'été 2017, a été mis en examen (inculpé) la semaine dernière pour «vol de biens culturels mobiliers relevant du domaine public» entre juin 2014 et juin 2017. Il est soupçonné d'avoir dérobé des objets de culte appartenant à la mairie d'Arles pour une valeur estimée à «plusieurs milliers d'euros», a précisé le procureur de la République de Tarascon, Patrick Desjardins. «Sur les 1 000 objets répertoriés, 172 objets classés ont disparu», comme des calices, des chasubles, des ostensoirs ou encore des croix, a indiqué le procureur, précisant que l'enquête devra déterminer ce qui est imputable au prêtre qui a reconnu les faits lors de sa garde à vue.