Alstom expédie le premier train Grandes Lignes pour la Sntf

Alstom a annoncé jeudi qu'il a procédé à l'expédition du premier des 17 Coradia Polyvalent, un train de Grandes Lignes, commandés le 29 juillet 2016 par la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf). Le train sera acheminé vers le port de Savone, en Italie, pour embarquer à destination du port d'Alger où il est attendu vers le 29 janvier 2018. Les livraisons de ces trains se feront jusqu'en juillet 2018.

Ces trains, conçus et fabriqués sur le site d'Alstom à Reichshoffen, en France, desserviront les grandes villes algériennes. Il faut savoir que Le Coradia Polyvalent est un train Grandes Lignes bi-mode (diesel et électrique- 25kV) pouvant circuler à une vitesse de 160 km/h.

D'une longueur totale de 110 mètres, le train comporte six voitures et offre une capacité de 254 passagers dont 60 en première classe.