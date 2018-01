Emirates propose de nouvelles réductions pour les algériens

La compagnie de transport aérien Emirates a annoncé de nouvelles réductions dans ses tarifs pour les voyageurs au départ de la capitale Alger, selon le site observalgérie. Ces réductions concernent la classe économique et la classe affaires, et sont valables pour toutes les destinations internationales de la compagnie basée aux Émirats arabes unis. A titre d'exemple, les tarifs proposés pour la classe économique s'élèvent à 45 800 dinars pour les voyageurs à destination de Dubaï, 50 365 dinars pour Mascate (Sultanat d'Oman), 68 505 dinars pour les personnes voyageant à destination de Djeddah (Arabie saoudite) et 68 880 dinars pour Johannesburg (Afrique du Sud). À noter que les voyageurs désirant bénéficier de ces promotions doivent réserver leurs billets au plus tard le 31 janvier 2018.