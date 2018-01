Les policiers algériens impressionnent les Portugais

Le directeur général adjoint de la police portugaise, Manuel Augusto Magina da Silva, a salué jeudi à Alger, le «haut niveau» de professionnalisme et de performance de la police algérienne, soulignant que la coopération entre les polices des deux pays connaît une grande évolution dans divers domaines. Visitant différentes structures de la Dgsn, M. da Silva a relevé l'excellent niveau des cadres et personnels de la police algérienne, a ajouté la même source. Lors de la rencontre, à laquelle ont pris part les directeurs et chefs des services centraux de la Dgsn, il a été procédé à l'examen des domaines à même de renforcer la coopération entre la police algérienne et son homologue portugaise, qui ont réalisé des «avancées majeures» en matière de formation, de police scientifique et de lutte contre la criminalité transfrontalière, le trafic de stupéfiants et la cybercriminalité. A cette occasion, le général-major Abdelghani Hamel a mis en avant le souci de la police algérienne de s'adapter aux évolutions en matière de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, par le renforcement des domaines de coopération et l'échange d'expériences, a précisé le communiqué.