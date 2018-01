Londres déploie des soldats à nos frontières Sud

La Grande-Bretagne a annoncé son intention d'investir militairement la région du Sahel. Le déploiement sera en plusieurs étapes, rapportent des sources britanniques. Il est d'abord question d'installer dans cette zone une unité d'élite des forces spéciales. Redoutables au combat, ces soldats ont fait, dit-on, leurs preuves à Bassorah, en Irak. Superentraînés et déjà habitués aux opérations en milieu désertique. La présence de la Grande-Bretagne dans le Sahel ne sera pas symbolique, puisque ce ne sont pas moins d'une centaine d'hommes qui viendront en soutien aux troupes françaises, déjà déployées sur place. Les soldats britanniques seront renforcés par un escadron de trois hélicoptères Chinook, destiné à assurer une mission de logistique aux troupes françaises au Nord-Mali. C'est la Première ministre britannique, Theresa May, qui a fait l'annonce de ce déploiement. C'est dire que l'information est officielle. On ne peut préjuger des conséquences, mais l'on peut affirmer que la donne au Nord Mali n'est plus la même. Cela aura-t-il un impact sur le processus de réconciliation dans ce pays? on le saura bien assez tôt.