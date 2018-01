Transport maritime: le port de Mostaganem cartonne

L'ouverture de la ligne maritime de transport de voyageurs entre le port de Mostaganem et celui de Barcelone le 5 juin dernier par la compagnie algérienne de transport maritime de voyageurs «Algérie Ferries» a permis de booster le trafic de voyageurs à travers la gare après une année de son ouverture, en 2016.

De fait, le trafic de voyageurs à la gare maritime du port de Mostaganem a connu, en 2017, une croissance de 114% par rapport à 2016. Le bilan avancé par le service des statistiques de l'EPM fait ressortir une multiplication du nombre de voyageurs en partance ou en arrivée au port avec 178 199 passagers (aller et retour), contre 83 213 passagers en 2016. La même période a enregistré le passage de 70 623 véhicules (aller et retour) via la gare maritime du port de Mostaganem, soit une hausse de 124%, contre 31 407 véhicules en 2016. Il a été programmé cette année 211 dessertes de transport de voyageurs à travers les trois lignes du port de Mostaganem vers les ports de Valence, Alicante et Barcelone, soit une croissance de l'activité commerciale de 55%.