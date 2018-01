Vers l'émission d'une nouvelle pièce de monnaie

La Banque d'Algérie (BA) s'apprêterait à émettre une nouvelle pièce de monnaie d'une valeur de 500 dinars, selon ce que rapporte le journal arabophone El-Bilad. Le quotidien précise que la nouvelle pièce de monnaie sera d'une valeur de 500 dinars et qu'il y a une possibilité de l'émission d'un nouveau billet de 5 000 dinars. L'émission de ce billet est actuellement en étude par les autorités compétentes. Pour rappel, Ennahar TV avait annoncé, il y a plusieurs semaines, la décision de la Banque d'Algérie de retirer les billets de 1000 et 2000 DA de la circulation et leur remplacement par d'autres billets de la même valeur avec un changement d'illustration.