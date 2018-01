Exposition de mangas à la galerie Ezzou'Art

Une exposition de manga se tient depuis le 13 janvier passé et jusqu'au 1er février à la galerie Ezzou'Art du Centre commercial et de loisirs Bab Ezzouar. Selon le site Livenewsalgérie, cette exposition est un échantillon de la grande exposition: «Le DZ Manga au Mama» qui a eu lieu de décembre 2016 à mars 2017 au musée national d'art moderne et contemporain afin de célébrer le 10ème anniversaire de l'existence des éditions Z-Link. Cette même exposition a voyagé au 1er Salon de la bande dessinée de Tizi Ouzou. Elle permet aux amoureux de la bande dessinée de découvrir les travaux de dizaines d'auteurs algériens, issus de la nouvelle génération. Selon le programme de cette exposition, un atelier de dessin Mangas pour enfants de 8 à 16 ans s'est tenu hier.