L'artisanat reprend ses couleurs à Ouargla

Un ambitieux programme portant réhabilitation de la broderie traditionnelle et du tapis local, apanage de Ouargla, est en cours d'élaboration. Le programme prévoit l'ouverture, au premier trimestre de l'année en cours au niveau de la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM), d'un espace de rencontre et d'échange d'expériences pour la promotion de cette activité entre les artisans et artisanes. Outre cet espace appelé à se substituer à l'école régionale, il est relevé l'ouverture d'une école de formation des femmes aux foyers dans différents segments de l'artisanat pratiqués par la femme ouarglie, notamment la pâtisserie traditionnelle à base de dattes. Une convention a été signée avec une artisane pour prendre en charge les stagiaires.