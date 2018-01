Le petit-déjeuner de l'ambassadeur

Un petit-déjeuner est prévu ce lundi à l'hôtel El Aurassi entre l'ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, et certains membres du Forum des chefs d'entreprise (FCE), dont le P-DG de Sovac, Mourad Oulmi, et Mohamed-Hakim Soufi, P-DG de la compagnie d'assurances Macir-Vie, rapporte le site d'information Algérie patriotique. Selon le site, cette rencontre avec les hommes d'affaires algériens, la première du genre depuis le retour de Xavier Drienciourt à la tête de l'ambassade de France en Algérie, portera certainement sur les opportunités d'échange et d'investissement entre les deux pays, à l'aune des récentes réformes opérées en Algérie dans les domaines de l'importation et des mesures drastiques prises par le gouvernement visant à réduire le volume des importations et le nombre de concessionnaires automobiles.