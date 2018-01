Visiter la Casbah à dos d'âne

Une initiative assez novatrice a été prise par un groupe de jeunes Algériens. Ils sont au nombre d'une quinzaine, dont des étudiants et des chômeurs et ambitionnent de rentabiliser le site historique de la casbah d'Alger. Leur projet est autant simple qu'original. Ils proposent une visite touristique du site historique d'Alger aux étrangers. Jusque-là, ça paraît assez simple. Mais l'originalité de la démarche tient dans le moyen de locomotion qu'ils proposent. En effet, l'aspect génial de l'idée consiste à faire promener les touristes à dos d'âne. «C'est écologique, traditionnel et original», commente Nadir, l'initiateur du projet. «Je suis certain que les touristes étrangers apprécieraient», insiste le jeune homme. Il faut maintenant savoir si dans les conditions d'aujourd'hui, cette entreprise est possible. Les jeunes planchent déjà sur la question.