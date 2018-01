Bientôt les miracles de la 5 G

Grâce à sa forte capacité réseau, la 5G nous renvoie des signaux du futur. Elle nous fera oublier que les opérateurs des télécommunications mobiles étaient des compagnies de téléphone. Cette nouvelle technologie mobile sort à peine de la phase expérimentale, avec l'adoption de la première norme officielle 5G publiée le mois dernier. Les premiers déploiements techniques sont attendus au plus tard début 2019, et les déploiements commerciaux ne seront effectifs

qu'en 2020. En plus des vitesses très élevées et des connexions à faible latence, la 5G a le potentiel immédiat de gérer simultanément plusieurs terminaux mobiles sans encombrer le réseau. Une faible latence sera vitale pour la réalité virtuelle (VR) qui s'appuie aujourd'hui sur des casques attachés à des ordinateurs puissants. La 5G va devenir le lien qui unit des technologies comme la télémédecine, l'agriculture intelligente, la crypto-monnaie et bien d'autres, ce qui placera les opérateurs mobiles au centre de la civilisation mondiale moderne.