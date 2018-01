Des neurones attisent l'envie du chocolat et autres sucreries

Pourquoi se jette-t-on sur du chocolat et autres sucreries quand on est stressé? Une équipe de chercheurs japonais a identifié les neurones responsables, offrant l'espoir de faire avancer la recherche pour les personnes souffrant de surpoids. Des scientifiques de l'Institut national de sciences physiologiques, situé dans la préfecture d'Aichi, ont découvert que quand étaient activés chez des souris des neurones connus pour réagir au stress, leur envie de glucides se trouvait multipliée. Il s'est avéré que les rongeurs en question mangeaient trois fois plus de rations sucrées que dans des conditions normales, tout en réduisant de moitié les matières grasses ingérées. Cette étude, qui doit être publiée dans l'édition en ligne de la revue américaine Cell Reports, est la première à démontrer le rôle du cerveau dans les préférences pour les glucides ou les graisses, explique Yasuhiko Minokoshi, qui a conduit les recherches. «Beaucoup de gens qui mangent trop de sucreries quand ils sont stressés ont tendance à penser que c'est de leur faute car ils n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions», alors qu'il s'agirait en fait d'une affaire de neurones, a-t-il dit.