La "nuit des idées" aura lieu le 26 janvier prochain

Cette année encore «la nuit des idées» fera une halte à Alger le 26 janvier prochain et sera célébrée dans cinq lieux différents. Ce nouveau concept de rencontres intellectuelles, aura pour thème «l'imagination au pouvoir». Initiée en 2016 par l'Institut français, «la nuit des idées» se déroule chaque année simultanément dans plusieurs pays à travers le monde. L'idée est de consacrer une nuit à la réflexion et au partage d'idées autour d'un thème précis. Ouvertes au public, ces rencontres seront animées par des artistes et intellectuels versés dans différents domaines. Pour l'édition 2018, «la nuit des idées» sera célébrée dans plus de 100 villes et 70 pays seront mobilisés à travers le monde. En 2017, «la nuit des idées» rassemblait plus de

180 000 participants autour d'´´un monde en commun». En 2018, un thème en partage et en multiples déclinaisons invite à débattre sur «l'imagination au pouvoir». Pour cette troisième édition, Alger sera au rendez-vous. Cinq lieux vibreront au rythme de cette «nuit d'idées».