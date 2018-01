Samsung et Condor dominent le marché national des smartphones

A fin décembre 2017, le fabricant algérien d'équipements électroniques, Condor Electronics, arrive en 2e place derrière le sud-coréen Samsung, sur le marché des smartphones en Algérie, selon les statistiques du site StatCounter. Dans le monde, la domination du «couple» Samsung-Apple est de plus en plus indiscutable. Sur la quinzaine de marques de smartphones vendues en Algérie, Samsung et Condor se partagent plus de 62% du marché, selon les statistiques du site StatCounter qui affiche la prépondérance des terminaux mobiles connectés dans la plupart des pays du monde. Ainsi, selon ces statistiques, en une année, soit entre décembre 2016 et décembre 2017, les parts de marché respectives de ces deux fabricants ont connu d'importants changements. Le géant sud-coréen, numéro un sur le marché algérien depuis plusieurs années, a perdu près de 5% de sa part de marché, passant de 34,72% à 29,93%. Quant au premier fabricant national de smartphones, Condor Electronics, il a vu sa part de marché multipliée par 3,3 au cours de la période considérée. C'est la première fois que la marque Condor apparaît sur les tableaux de bord de StatCounter.