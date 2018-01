La DRH de Siemens Monde rencontre les étudiants de l'Usthb

Depuis plus de 56 ans, la stratégie de Siemens en Algérie a toujours été d'accompagner les compétences locales à travers l'initiation de divers programmes visant à promouvoir le transfert de savoir-faire dans la recherche et le développement. Acteur majeur de la digitalisation industrielle et de l'industrie 4.0, Siemens réaffirme son support à l'écosystème économique algérien et ce à travers différentes initiatives à l'instar de l'accord signé avec le Centre de développement & des technologies avancées (Cdta), les programmes de formation dédiés aux étudiants algériens, la publication du rapport Business to Society, le Centre régional d'engineering (REC), le centre de formation Sitrain ou encore le partenariat Siemens-Universités. C'est dans ce contexte que Janina Kugel, directrice des ressources humaines du groupe Siemens et membre du comité exécutif de Siemens AG rend visite à la filiale algérienne et s'enquiert des développements des actions sociétales dans les domaines des développements de compétences locales et leurs apports dans la numérisation et la digitalisation de l'industrie algérienne.