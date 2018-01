La statue de la Liberté victime du Shutdown

Rouverte hier, la statue de la Liberté était fermée depuis samedi dernier, à l'image d'autres administrations fédérales faute de compromis budgétaire entre démocrates et républicains au Congrès. Pour maintenir fonctionnel ce symbole de l'Amérique, l'Etat de New York a décidé de payer sur les fonds de la ville, les employés fédéraux nécessaires à la réouverture de la statue de la Liberté et le Musée de l'immigration d'Ellis Island, pour un coût de quelque 65 000 dollars par jour. La statue de Liberty Island et le musée de l'immigration d'Ellis Island, visités généralement ensemble par quelque 4,5 millions de touristes chaque année, ont fermé samedi matin. Des centaines de touristes ont été pris par surprise, même si les responsables du site ont rapidement proposé en remplacement,des tours en bateau pour approcher la statue, ou des remboursements.