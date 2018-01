Le couscous bientôt classé comme patrimoine universel

Des réunions sont programmées prochainement entre experts issus des pays du Maghreb arabe dans le cadre du projet de classement de leur patrimoine culinaire commun, le couscous, comme patrimoine commun de l'humanité par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), a annoncé le directeur du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (Cnrpah), Slimane Hachi. «Le dossier du classement du couscous en tant que patrimoine universel est un projet commun aux pays du Maghreb. Son montage est en cours et des réunions d'experts de ces pays se tiendront prochainement», a déclaré à l'APS, Slimane Hachi. «Ce classement ferait la lumière sur l'ancestralité de ce plat plusieurs fois millénaire et sur sa transculturalité, car il appartient à plusieurs peuples. Il a résisté au temps et au changement et est demeuré authentique sans être figé», a commenté, de son côté, la chercheure audit centre, Ouiza Gallèze.