Les écoles de Naâma se mettent au vert

Pas moins de 82 clubs verts seront installés dans les établissements scolaires de la wilaya de Naâma avant la fin de l'année scolaire en cours. Le réseau de formateurs en environnement s'occupe de l'installation de ces clubs au sein des établissements scolaires des trois cycles en concrétisation d'une convention signée entre les directions de l'éducation et de l'environnement qui porte sur la création de 114 clubs verts. Avec l'extension des clubs verts dans la wilaya de Naâma en 2018, leur nombre s'élèvera à 196 à travers 129 écoles primaires,

44 CEM et 23 lycées avec comme rôle de sensibiliser la population scolaire sur la préservation de l'environnement, de mener des campagnes de reboisement, de nettoiement et autres.