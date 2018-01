Ouargla une ville touristique, c'est peut-être possible

Une vingtaine de projets touristiques sont en cours de réalisation dans la wilaya de Ouargla, sur les 40 avalisés à la fin de l'année 2017 par le ministère du Tourisme. 19 de ces projets sont en cours de réalisation, à des taux d'avancement estimés entre 40% et 90%, et concernent diverses infrastructures (village touristique, hôtel et motel), dont trois hôtels implantés dans la zone des équipements à Ouargla, d'une capacité de 100 lits chacun, à livrer prochainement. Le reste des projets est en phase de règlement de certaines contraintes ayant gêné leur lancement, telles que le financement bancaire et le retard dans l'obtention du permis de construire. Ces structures sont appelées à booster le secteur à la faveur de l'amélioration des prestations touristiques et le renforcement du parc hôtelier qui totalise actuellement 29 structures

hôtelières, cumulant une capacité de 1 775 lits.