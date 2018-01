82% de la richesse mondiale détenus par 1% de la population

Le dernier rapport de l'ONG Oxfam révèle que 82% des richesses créées l'an dernier dans le monde, ont été captées par 1% des personnes les plus riches. Un rapport publié, comme chaque année, à la veille du sommet économique de Davos en Suisse.

Le rapport d'Oxfam qui rappelle que le monde est sous la houlette d'un capitalisme financier mondialisé, souligne «l'écart entre les 1% les plus riches et les 99% est insoutenable et menace aujourd'hui la cohésion de nos sociétés, et à terme, la prospérité de tous». Il précise «au cours des 20 prochaines années, 500 personnes transmettront plus de 2 100 milliards de dollars a` leurs héritiers, soit plus que le PIB de l'Inde, un pays qui compte 1,3 milliard d'habitants». Et d'ajouter que «les revenus des 10% les plus pauvres ont augmenté´ de moins de 3 dollars par an entre 1988 et 2011, tandis que l'augmentation des revenus des 1% les plus riches était 182 fois supérieure».