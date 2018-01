A Annaba, les journalistes n'ont pas droit de cité

Une visite marquée par un excès de zèle, offensant à plus d'un égard la presse locale. Une presse qui, en quête d'informations, lors de la visite de Mohamed Arkab, P-DG du groupe Sonelgaz à Annaba, où la communication a, totalement fait défaut, a été malmenée par des organisateurs. Pis encore, ces représentants dénués de tout sens de respect à l'égard de la corporation et aux comportements protocolaires. Depuis le début de la visite, ces organisateurs n'ont pas cessé de manifester leurs comportements hostiles, de par des faits et gestes. Des agissements, plaçant la presse de la wilaya de Annaba au second rang. Considérés en tant que tels, les représentants des différents organes de presse de Annaba, eu égard à leur profession et vu le respect à l'hôte de leur wilaya tout autant que les autorités locales, ont accompli leur devoir avec un professionnalisme bien distingué, avant d'être contraints de quitter les lieux, sous le regard d'une assistance, le moins que l'on puisse dire, restée sidérée du comportement de cet organisateur indélicat.