Amazon inaugure le supermarché du futur

Amazon Go a ouvert ses portes à Seattle avant-hier. Il s'agit du premier supermarché sans caissiers et sans passage en caisse! Concrètement, le client se balade, choisit ses produits et s'en va, tout simplement. Il suffit de scanner le code-barres de son compte Amazon à l'entrée de la supérette. Une fois à l'intérieur, les capteurs et caméras placés un peu partout détectent instantanément ce que les utilisateurs prennent dans les rayons. S'ils changent d'avis et reposent l'article, le système le détecte aussi. En repartant, les achats sont débités sur la carte bleue enregistrée sur le compte Amazon. Si ce premier magasin rencontre le succès, d'autres verront certainement le jour un peu partout aux États-Unis, et pourquoi pas en Europe?