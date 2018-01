Facture salée des acte médicaux à Oran

Les tarifs pratiqués par les médecins spécialistes à Oran font l'objet de critiques de la part de la grande majorité de patients estimant que débourser entre 1 500 et 3 000 DA pour une consultation était «exagéré» au moment où des médecins jugent ces tarifs «raisonnables» et même «en dessous» de ce que dépensent des malades dans d'autres pays. S'ajoutent à l'argent de la consultation, d'autres frais comme ceux de l'imagerie radiologique, les analyses médicales et autres prestations en cas de maladie grave, la facture devenant ainsi «lourde» aux yeux des patients. Selon les connaisseurs, cette tarification est appliquée sur la base de plusieurs critères comme le niveau scientifique du spécialiste, la qualité des équipements utilisés en consultation, l'emplacement du cabinet ou de la clinique par rapport au centre-ville ou sa proximité des hôpitaux publics.