17 lots de terrain à Aïn Smara cédés à vil prix

Une vingtaine de membres de l'Association El-Wihda du lotissement Erriadh, dans la commune de Aïn Smara, viennent de monter au créneau en s'opposant à la vente de 17 lots, sur un total de 86 non encore attribués dans le lotissement qu'ils occupent. «Une vente opérée par quatre membres de leur association, tout de suite, après la mort de son président», dénonce-t-on. Par requête datée du 14 janvier en cours, portant leurs noms et signatures, une vingtaine de membres de cette association ont saisi le wali de Constantine pour ouvrir une enquête et annuler cette vente qu'ils qualifient d'«illégale». A la mort du président de la coopérative, quatre membres ont pris l'initiative de vendre ces 17 lots à des proches, à des élus et des cadres de l'APC de Aïn Smara. Les souscripteurs avaient acheté ces lots auprès de l'APC de Aïn Smara, en 1987, au prix de 2 400 DA le lot, c'est-à-dire au tarif de 150 DA le mètre carré.