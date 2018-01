Les essais techniques du tramway de Ouargla sont concluants

Les essais techniques et dynamiques du tramway de Ouargla ont enregistré «avec succès» un avancement global estimé à plus de 90%. Entamés en mai dernier, ces essais en cours d'exécution permettent de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble des installations et infrastructures y compris le matériel roulant et la ligne ferroviaire, en prévision de sa mise en service commerciale prévue à la mi-mars prochain. Avec une vingtaine de rames, le tramway qui va assurer le transport de plus de 3 000 passagers/heure couvrira un parcours de 9,7 km, jalonné d'une quinzaine de stations, du quartier En-Nasr au centre commercial de Ouargla, via les boulevards du 1er-Novembre et de la République.

La première phase du projet, qui porte sur la réalisation des infrastructures et des bâtiments, a été confiée au groupement espagnol Rover-Alcia/Assignia Elecnor, alors que la deuxième tranche, qui concerne la «partie système» (caténaire), a été accordée à l'entreprise française Alstom. Cet investissement va générer plus de 430 emplois permanents (techniciens, ouvriers et autres), au profit de la main-d'oeuvre locale.