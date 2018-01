Un compositeur israélien salue le combat de Ahed Tamimi

Le ministre israélien de la Défense a ordonné à la radio de l'armée de censurer un auteur israélien de premier plan, qui a comparé à Jeanne d'Arc et Anne Frank une adolescente palestinienne détenue, Ahed Tamimi, âgée de 16 ans, arrêtée en décembre à la suite d'une vidéo la montrant en train de gifler des soldats israéliens en Cisjordanie occupée. Devenue pour les Palestiniens une icône, elle s'est aussi attiré la sympathie d'organisations et de personnalités de la gauche israélienne opposées à l'occupation des Territoires palestiniens, parmi lesquelles Yonathan Geffen, un auteur-compositeur populaire, connu pour ses prises de position politiques contre l'occupation et le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il a publié lundi dernier sur sa page Instagram un poème comparant Ahed Tamimi à Anne Frank, à Jeanne d'Arc et Chana Senesh, fusillée à l'âge de 23 ans par les nazis. A côté d'une photo de Ahed Tamimi giflant un soldat, l'auteur a écrit: «Une jolie fille de 17 ans a fait une chose terrible et quand un fier soldat de l'armée a de nouveau pris possession de sa maison, elle l'a giflé. Elle est née là-dedans et il y a dans cette gifle 50 années d'occupation et d'humiliations. Et le jour où l'histoire de la lutte sera racontée, ton nom sera cité avec celui de Jeanne d'Arc, Chana Senesh et Anne Frank...»