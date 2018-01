L'heure de la fin du monde est désormais connue

Combien de temps nous restera-t-il à vivre avant la fin du monde? C'est précisément ce qu'a annoncé ce jeudi après-midi, depuis Washington, un groupe de scientifiques atomistes, qui détermine chaque année l'avancée de l'horloge de l'Apocalypse (Doomsday Clock en anglais).Chaque mois de janvier, l'emplacement de l'aiguille est mis à jour dans ce fameux Bulletin des scientifiques atomistes, pour déterminer sa proximité de minuit, qui symbolise l'heure de la possible fin de l'humanité. Ainsi, en janvier 2017, les chercheurs avaient fixé l'heure de l'apocalypse à 23h57 et 30 secondes, soit 2 minutes et 30 secondes avant minuit. Ce jeudi 25 janvier 2018 établit un nouveau record, puisque les aiguilles ont été arrêtées à 23h58, soit 2 minutes avant minuit. Autrement dit, la situation s'est aggravée en l'espace d'un an. Car au-delà de son côté symbolique et alarmiste, cette mesure est en réalité très sérieuse, puisqu'elle vise à alerter sur l'état général de la planète, qui dépend directement de l'action quotidienne de l'homme et ses conséquences.