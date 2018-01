Le chef de Daesh, Al-Baghdadi près des frontières algériennes

Le chef de l'organisation Etat islamique, le terroriste Aboubakr Al-Baghdadi, se cacherait quelque part dans la zone frontalière entre l'Algérie et le Niger, a rapporté le quotidien britannique The Sun. «Al- Baghdadi pourrait se trouver quelque part, dans le nord du Tchad ou la zone frontalière échappant à tout contrôle entre l'Algérie et le Niger, estime un ancien dirigeant du Groupe islamique d'Egypte, Sameh Eid cité par The Sun. Le tabloïde britannique qui a interrogé plusieurs experts dans ce domaine, a également rapporté les propos de Najeh Ibrahim, un ex-leader de la Jamaâ Islamiya et ce dernier a affirmé qu'Al Baghdadi «est quelque part dans le nord du Tchad ou à la frontière entre le Niger et l'Algérie». A préciser que toutes les sources du quotidien The Sun sont unanimes à affirmer que le chef de l'EI n'a pas été tué lors du raid en Syrie. Si cette information vient à se confirmer, les services de sécurité algériens ont beaucoup à faire.