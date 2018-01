Quand la Nutella provoque l'émeute

La folie Nutella s'est emparée de nombreux consommateurs français suite à une promotion sur leur pâte à tartiner préférée dans certains supermarchés, a rapporté Algérie 360 citant le quotidien français Le Parisien. «Sur les réseaux sociaux, de nombreux clients ont publié des témoignages et des vidéos d'échauffourées, de bousculades et autres mouvements de foule occasionnés par une promotion sur les pots de Nutella du 25 au 27 janvier. Dans le Nord, le Pas-de-Calais, mais aussi le Rhône ou le sud de la France, des files d'attente se sont rapidement formées pour obtenir le précieux pot de 950 g vendu 70% moins cher à 1,40 euros contre 4,50 d'ordinaire. Mais parfois, la promotion tourné à la foire d'empoigne. Ainsi à Ostricourt (Nord), selon nos informations, la gendarmerie est intervenue après des coups échangés entre clients. Selon des témoignages sur les réseaux sociaux, le même genre de scènes se sont reproduites à Roubaix (Nord) ou encore Wingles (Pas-de-Calais) et Marles-les-Mines (Pas-de-Calais), où la police est intervenue là-aussi selon la presse locale» a précisé le média.