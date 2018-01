Grumpy Cat, le chat grincheux devenu riche

C'est l'un des chats les plus célèbres du monde et surtout de la Toile grâce à sa moue de perpétuel boudeur. Selon le Huffpost, Tardar Sauce, alias Grumpy Cat, (le chat grincheux), s'est fâché tout rouge lorsqu'une entreprise de café a placardé son minois pas content sur des produits non autorisés. La propriétaire de l'animal, Tabatha Bundesen, qui vit en Arizona dans le sud des Etats-Unis a obtenu 710 001 dollars de dommages et intérêts de la part d'un jury dans un tribunal fédéral californien pour violation de contrat de droit à l'image. «Nous avions demandé au jury le montant qu'ils estimaient juste. Ils sont parvenus à la bonne conclusion», a commenté l'avocat de Tabatha Bundesen, David Jonelis. Il a souligné notamment que la société de café Grenade Beverage avait signé un contrat pour utiliser l'image de Grumpy Cat sur un café glacé intitulé Grumppuccino alors qu'ils l'ont utilisée sur du café moulu.