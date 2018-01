Le prince saoudien Al Walid monnaye sa liberté

Le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal a été libéré, hier, à la suite d'un «arrangement» financier avec les autorités, près de trois mois après son arrestation dans le cadre d'une purge anticorruption sans précédent dans le royaume. L'arrangement financier consiste à rembourser au Trésor saoudien des sommes dont les autorités estiment qu'elles ont été mal acquises. Le procureur général a estimé à au moins 100 milliards de dollars le montant des fonds détournés ou utilisés à des fins de corruption dans le royaume depuis plusieurs décennies. Agé de 62 ans, le prince milliardaire était le plus haut placé des quelque 350 personnalités, dont des princes, des ministres, des ex-ministres et puissants hommes, détenues notamment à l'hôtel Ritz-Carlton de Riyadh, dans le cadre d'une campagne lancée le 4 novembre dernier par le prince héritier Mohammed ben Salmane, fils du roi et homme fort du pays.