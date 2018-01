Le siège de l'Union africaine truffé de micros espions

Grâce à des experts algériens, l'Union africaine a découvert une vaste opération d'espionnage dont elle fut victime pendant au moins 5 ans. Des outils d'espionnage indétectables ont été installés secrètement dans les locaux du siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, la capitale de l'Ethiopie. «Lors du 29e Sommet de l'UA, en juillet 2017, de nouvelles mesures de sécurité ont été éprouvées. Quatre spécialistes venus d'Algérie, l'un des plus gros contributeurs financiers de l'institution, et des experts en cybersécurité éthiopiens ont inspecté les salles et débusqué des micros placés sous les bureaux et dans les murs», a révélé à ce sujet le prestigieux quotidien français Le Monde au cours d'une enquête publiée très récemment.