Comment Doing Business classe l'Algérie

La démission de l'économiste en chef de la Banque mondiale (BM), Paul Romer, de son poste après la polémique suscitée par ses révélations fracassantes sur le classement Doing Business, est largement reprise par la presse aux Etats-Unis, jetant le trouble sur la valeur réelle de ce classement suivi par les investisseurs. L'Algérie, qui souvent mal classée, voire rétrogradée - elle a perdu dix places dans le classement Doing Business en 2018, au 166e rang sur 190, malgré des tentatives de redresser la barre pour attirer des IDE- est-elle évaluée à sa juste valeur? La question se pose au vu des derniers aléas qui prouvent le bien-fondé de nos propres critiques sur ces classements peu orthodoxes. Paul Romer a confirmé sa décision de quitter ses fonctions. Depuis sa prise de fonctions en 2016, l'économiste en chef était en conflit permanent avec la BM sur la méthodologie et la rédaction des rapports, accusant l'institution de Bretton Woods de modifier injustement les indicateurs sur le climat des affaires dans le monde pour des motivations politiques.