L'Oréal ne pardonne pas des critiques contre Israël

Quand L'Oréal a annoncé le recrutement de Amena Khan, modèle et blogueuse britannique qui porte le hidjab, pour promouvoir son nouveau produit de soins pour les cheveux, Elvive, l'entreprise a été largement applaudie pour ses grands pas vers l'intégration. Normal pour le «champion de la diversité». Seulement, quatre jours après l'annonce, Mme Khan a déclaré sur Instagram sa démission à cause de tweets critiquant Israël publiés quatre ans plus tôt! L'Oréal a publié un communiqué affirmant que la compagnie «tient à la tolérance et au respect envers tout le monde» et «nous sommes d'accord avec sa décision de démissionner de la campagne». En clair, ils ne sont pas tristes de la voir partir. Ce n'est pas la première fois que L'Oréal a embauché puis immédiatement renvoyé un modèle issu d'une minorité, en raison de publications sur les réseaux sociaux. Déjà, il y eut le cas Munroe Bergdorf, et ses remarques sur le racisme systémique de l'Amérique blanche. Les grandes marques visent depuis quelque temps les femmes musulmanes, en particulier celles qui portent le hidjab, à travers des opérations de marketing pour montrer leurs efforts sur la diversité. Nike avec Pro Hijab pour les musulmanes et Barbie voilée de Mattel sont des exemples on ne peut plus douteux.