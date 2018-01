La place des Martyrs métamorphosée attend son métro

En attendant l'ouverture de la station de métro et de son musée, les Algérois ont retrouvé, cette semaine, la place des Martyrs débarrassée des clôtures qui la ceignaient depuis 2011. Les passants qui se sont aventurés sur la place ont pu contempler les vestiges de la cité romaine exposés et découvrir les deux bouches de métro, les espaces verts et les jets d'eau en phase de finition.

Les clôtures qui entouraient cette fameuse place de la capitale ont été retirées et les Algérois ont retrouvé une place des Martyrs métamorphosée. A quelques jours de l'ouverture de l'extension Grande Poste-place des Martyrs, les services des établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) de la wilaya d'Alger, ont accéléré leurs travaux de finition. Entre-temps, les Algérois pouvaient déjà découvrir la partie extérieure du musée à deux étages de la station, en l'occurrence les vestiges de la cité romaine datant de 2000 ans, dont les objets découverts lors des fouilles entamées en 2013 par une équipe de chercheurs en archéologie. Cette partie est toujours en cours d'aménagement par les services de la wilaya.