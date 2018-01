Le festival de la poterie de Maâtkas aura bien lieu

Le festival local de la poterie de Maâtkas (Tizi Ouzou) aura bien lieu comme prévu en 2018. Cette fête qui en sera à sa septième édition avait été organisée en 2016, faute de pouvoir se tenir en 2017 à cause d'une mésentente autour de la date de son organisation. «Nous avons demandé aux organisateurs d'arrêter une date fixe et adéquate pour le déroulement de ce festival et de la respecter pour ne pas avoir à la changer continuellement, car lui changer de date ne sert pas cette manifestation qui fait la spécificité de la wilaya de Tizi Ouzou et lui donner un essor national pour devenir la capitale de la poterie», a indiqué le ministère de tutelle qui tient à la valorisation de ce produit artisanal traditionnel.