Un Palestinien découvre des vestiges dans son jardin

Le Palestinien Abdel Karim al-Kafarnah a eu le choc de sa vie: cette semaine, il a découvert par hasard dans son jardin un cimetière qui pourrait dater de l'époque romaine. Cet homme de 24 ans vit à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Ghaza, ravagé lors de la guerre de l'été 2014 menée par l'Etat hébreu.La maison familiale a été détruite lors de ce conflit, laissant de larges cratères dans le jardin, et cette semaine, alors que de fortes pluies s'abattaient sur la région, il a remarqué que de l'eau s'écoulait vers un des trous.

Il a alors examiné l'endroit de plus près. En bougeant une large pierre, il a découvert des marches menant quatre mètres plus bas à un cimetière. En y descendant, il a vu neuf tombes, avec un amas d'os dans certaines d'entre elles. Il a également trouvé des poteries et une lanterne. Un archéologue de Ghaza, Ayman Hassouna, estime que cette trouvaille pourrait remonter à l'époque romaine. Jodi Magness, archéologue de l'université américaine de Caroline du Nord, affirme que ce genre de tombes était commun à Jérusalem, entre le premier siècle avant et après J.-C. La bande de Ghaza, et les autres territoires palestiniens occupés regorgent de richesses historiques considérables.