64% des Algériens favorables à la laïcité

Selon une étude réalisée par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) d'Oran, dont les résultats ont été rendus publics récemment, une majorité d'Algériens est aujourd'hui favorable à un «islam laïc» et semble avoir définitivement tourné le dos au rêve du FIS dissous d'établir un «Etat islamique» en Algérie. Pour 64% des sondés en effet, «l'islam laïc» est à privilégier sur le plan national. Seulement 20% des personnes interrogées pensent que «le salafisme scientifique est la solution». «Beaucoup d'Algériens sont convaincus par la nécessité d'adopter une laïcité religieuse, au lieu de l'Etat islamique. Ils citent comme exemple la Turquie et ce qui se passe actuellement dans les pays arabes», indique Mustapha Fethi, un chercheur ayant pris part à la réalisation de cette enquête.