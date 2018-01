L'Algérie participe à la Start-up Week-end Woman

Une centaine de femmes, porteuses d'idées de start-up, participeront à la compétition-formation internationale Start-up Week-end, dédiée cette année aux femmes, prévue simultanément à Alger et Oran, du 8 au 10 février prochain. Le principe du Start-up Week-end est d'accompagner les entrepreneurs pendant 54 heures non-stop, pour passer de l'étape de l'idée à celle de la création d'une start-up. La compétition est aujourd'hui organisée dans plus de 30 villes à travers le monde. Organisée sous licence par l'Agence nationale des parcs technologiques (Anpt), en partenariat avec l'Institut national des nouvelles technologies des télécommunications et des TIC d'Oran, cette première édition sera dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Une cinquantaine de femmes prendront part, dans chacune des deux villes, à cette rencontre. La meilleure idée de start-up sera sélectionnée pour représenter l'Algérie à la finale mondiale du Start-up Week-end Woman, prévue le 8 mars prochain à Paris.